Находки, обнаруженные при реставрации Каменного моста, передадут в музей

К открытию отреставрированного памятника архитектуры создадут экспозицию, которая расскажет обо всех этапах восстановительных работ. В нее войдут и интересные фотоснимки и элементы исторических материалов. Такое решение было принято Мэром Вологды Сергеем Воропановым при инспекции ремонтных работ на городских путепроводах.

Сегодня на Каменном мосту полностью снято асфальтное покрытие. Разобраны кирпичные стены. Демонтирована для реконструкции кованая ограда. Такие перила ограждали мост с конца 18 века. Чуть позже ограду обновили. Но самые первые элементы сохранились до наших дней

«Вот один из элементов, который здесь с самой постройки находится. Он был спрятан в кирпичной кладке, только макушка торчала. Мы его отдадим в музей. Остальную кованую ограду расчистим, добавим элементы, которых не хватает, и будем восстанавливать», — поясняет тонкости реставрации начальник участка работ Харлампий Долесов.

Расчищают рабочие и булыжник, который лежал на мосту под слоем асфальта. После реставрации камни займут свое законное историческое место. А вологжане смогут пройтись по той самой булыжной мостовой, по которой ходили их прапрадедушки и прапрабабушки

И тут же появляется новая идея — создать экспозицию, которая расскажет вологжанам все этапы такой сложной и кропотливой работы по восстановлению исторического инженерного сооружения

«Так как объект исторический, то могут быть найдены интересные артефакты. Огромная просьба уже сейчас начать организовывать выставку находок, которые были найдены при восстановлении моста. Там же можно показать и кирпич, который лежал в основании, и булыжник, который раньше составлял мостовую», — заметил Сергей Воропанов.

Чтобы весь процесс выполнить в соответствии с техническими требованиями, Каменный мост останется недоступен для пешеходов до начала ноября. А вот другая переправа уже две недели открыта для пешеходов. На Красном мосту подрядчик сделал временные деревянные лестницы, перила и мостки. Совсем скоро вологжане смогут пройтись и по бетонным ступеням.

«Подрядчик обещает, что уже во вторник будет принимать бетон, заливать часть входных групп. Дальше надо дать материалу застыть. И через две недели можно будет пустить пешеходов по бетонным ступеням. А рабочие начнут монтаж второй половины входных групп. Подрядчик услышал наши замечания и сделал более удобные временные лестницы для пешеходов. Сейчас эта дорога безопасна для граждан. Как и обещали, мост до 1 сентября будет готов», — прокомментировал ход работ после осмотра Мэр города Сергей Воропанов.