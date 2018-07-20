Ещё
Разработанный в России переносной инкубатор стал лауреатом международной выставки в Чехии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разработанный в России переносной инкубатор стал лауреатом международной выставки в Чехии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Переносной медицинский инкубатор для новорожденных, разработанный специалистами Уральского оптико-механического завода, стал лауреатом международной выставки технических инноваций Invent Arena в Чехии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС Иван Ожгихин — заместитель генерального директора холдинга «Швабе», в состав которого входит предприятие.
"Переносной инкубатор «Бонни» в рамках выставки получил два диплома, три золотые и одну серебряную медаль, а также специальный приз", — сказал он.
Ожгихин отметил, что награды присудили организаторы смотра, а также международная ассоциация WIPO, македонская National Association of Inventors, сербская Belgrade Association of Inventors и польское Inventor Agency for Promotion Ltd.
Заместитель гендиректора холдинга напомнил, что «Бонни» является первой моделью переносного инкубатора российского производства. Он может использоваться как в стационарах, так и для транспортировки на дальние расстояния, в том числе в труднодоступных регионах. Кроме того, согласно соглашению, подписанному между "Швабе" и правительством Свердловской области, инкубаторами планируется оснащать вертолеты санитарной авиации региона.
Среди преимуществ «Бонни» по сравнению с аналогами — небольшие размеры и вес, прозрачная крышка, комфортная внутренняя конструкция, а также возможность подключения дополнительного медицинского оборудования для обследования малышей. Устройство способно поддерживать тепло внутри модуля, измерять температуру тела ребенка, сатурацию его крови, частоту сердечных сокращений и другие параметры. Разработка соответствует международным стандартам безопасности при транспортировке новорожденных — Certified Emergency Nurse (CEN).
"Устройство обладает действительно уникальными техническими характеристиками, что делает его одним из лидеров на рынке неонатального оборудования, в частности, среди инкубаторов для младенцев", — заметил Ожгихин.
ТАСС: последние новости
Вице-премьер КЧР Энвер Арпатлы ушел в отставку Комитет Думы поддержал к I чтению законопроект о повышении пенсионного возраста СМИ: второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена задержан в Казахстане
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста832
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Фото кабинета Медведева удивило россиян108
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение