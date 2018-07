Разработанный в России переносной инкубатор стал лауреатом международной выставки в Чехии

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Переносной медицинский инкубатор для новорожденных, разработанный специалистами Уральского оптико-механического завода , стал лауреатом международной выставки технических инноваций Invent Arena в Чехии . Об этом сообщил в пятницу ТАСС Иван Ожгихин — заместитель генерального директора холдинга «Швабе», в состав которого входит предприятие.

"Переносной инкубатор «Бонни» в рамках выставки получил два диплома, три золотые и одну серебряную медаль, а также специальный приз", — сказал он.

Ожгихин отметил, что награды присудили организаторы смотра, а также международная ассоциация WIPO, македонская National Association of Inventors, сербская Belgrade Association of Inventors и польское Inventor Agency for Promotion Ltd.

Заместитель гендиректора холдинга напомнил, что «Бонни» является первой моделью переносного инкубатора российского производства. Он может использоваться как в стационарах, так и для транспортировки на дальние расстояния, в том числе в труднодоступных регионах. Кроме того, согласно соглашению, подписанному между "Швабе" правительством Свердловской области , инкубаторами планируется оснащать вертолеты санитарной авиации региона.

Среди преимуществ «Бонни» по сравнению с аналогами — небольшие размеры и вес, прозрачная крышка, комфортная внутренняя конструкция, а также возможность подключения дополнительного медицинского оборудования для обследования малышей. Устройство способно поддерживать тепло внутри модуля, измерять температуру тела ребенка, сатурацию его крови, частоту сердечных сокращений и другие параметры. Разработка соответствует международным стандартам безопасности при транспортировке новорожденных — Certified Emergency Nurse (CEN).

"Устройство обладает действительно уникальными техническими характеристиками, что делает его одним из лидеров на рынке неонатального оборудования, в частности, среди инкубаторов для младенцев", — заметил Ожгихин.