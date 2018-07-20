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В Ставрополе молодой семье незаконно отказали в предоставлении квартиры
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В Ставрополе молодой семье незаконно отказали в предоставлении квартиры 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Прокуратура Ставрополя установила, что молодую семью незаконно исключили из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили STAV.AIF.RU в городской прокуратуре.
Надзорное ведомство проверило, как соблюдают требования жилищного законодательства в комитете по управлению муниципальным имуществом Ставрополя, и обнаружило нарушения.
К примеру, супругов сняли с учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для участия в программе «Обеспечение жильём молодых семей в городе Ставрополе».
Чиновники посчитали, что в документах, предоставленных для получения субсидии, содержатся сведения, не соответствующие действительности.
Но в прокуратуре города установили, что этот вывод ошибочен, и обязали устранить нарушение.
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