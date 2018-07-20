В Ставрополе молодой семье незаконно отказали в предоставлении квартиры

Прокуратура Ставрополя установила, что молодую семью незаконно исключили из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили STAV.AIF.RU в городской прокуратуре

Надзорное ведомство проверило, как соблюдают требования жилищного законодательства в комитете по управлению муниципальным имуществом Ставрополя, и обнаружило нарушения.

К примеру, супругов сняли с учёта граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для участия в программе «Обеспечение жильём молодых семей в городе Ставрополе».

Чиновники посчитали, что в документах, предоставленных для получения субсидии, содержатся сведения, не соответствующие действительности.

Но в прокуратуре города установили, что этот вывод ошибочен, и обязали устранить нарушение.