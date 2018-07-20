Япония столкнулась с нехваткой ниндзя

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Помимо демографического кризиса, Япония столкнулась и с другой проблемой: в стране не хватает ниндзя, пишет Business Insider.

Фото: EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

Ига — небольшой город в префектуре Миэ в центральной Японии — называет себя родиной ниндзя. Каждый год в город с населением около 100 тыс. человек приезжает примерно 30 тыс. туристов, которые хотят посетить ежегодный фестиваль ниндзя. Город, однако, страдает от депопуляции. Игу покидают молодые люди, которые не хотят жить в глубинке. Чтобы возродить местную экономику, мэр Иги Сакаэ Окамото пытается привлечь больше туристов, популяризируя наследие ниндзя. "Сейчас в Иге мы очень много работаем, чтобы продвигать ниндзя-туризм и получить максимум экономического результата, — сказал Окамото ведущей «Planet Money» Салли Хершипс. — Например, мы проводим этот фестиваль ниндзя с конца апреля до начала мая. В этот период сюда приезжают гости, а также местные жители. Все будут одеты как ниндзя, будут гулять и получать удовольствие — но в последнее время я чувствую, что этого недостаточно".

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Безработица в Японии упала до минимума с 1992 года Расходы домохозяйств Японии упали, реальная зарплата резко выросла 25 лучших туристических направлений этого года В надежде побудить туристов остаться в Иге дольше, чем на день, Окамото переносит мэрию и строит на ее месте второй музей ниндзя. Хотя бюджет не разглашается, сообщается, что Окамото получил финансирование от центрального правительства. Однако проект сталкивается с некоторыми препятствиями. Для развития туризма Ига должна привлечь людей, которые будут жить и работать в городе. Требуются не только планировщики и строители, но и сами ниндзя. В Иге не хватает тех, кто мог бы исполнять эту роль. "Но эта работа может многое предложить, — говорит Хершипс. — Во-первых, оплата достаточно конкурентоспособная. Сегодня ниндзя могут заработать от $23 тыс. до около $85 тыс. — это действительно солидная зарплата и на самом деле намного больше, чем зарабатывали настоящие ниндзя в средневековой Японии". Но в условиях сверхжесткого рынка труда в Японии трудно найти рабочих, не говоря уже об узкоспециализированных исполнителях роли ниндзя. Как сообщали «Вести. Экономика», уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в мае снизился до с 2,5% до 2,2%, достигнув минимума с 1992 года.