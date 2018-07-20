Новая акция библиотеки на Корнейчука привлекла множество читателей

Акция «Забронируй книгу из буккроссинга», запущенная сотрудниками библиотеки № 69 в первых числах июля, уже привлекла множество читателей и получила исключительно положительные отзывы. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Люди, которые уже поучаствовали в нашей новой акции, оставили множество хороших отзывов. Книги разлетаются как пирожки, но у нас еще осталось немало хороших изданий самых разных жанров, которые ждут своих читателей, — рассказали в администрации библиотеки.

Напомним, забронировать книги можно в течение пяти дней после размещения каждого поста в официальной группе библиотеки в соцсети «Вконтакте». Сделать это можно по телефону 8 (499) 206-92-74 или через соцсети. (ис)