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Новая акция библиотеки на Корнейчука привлекла множество читателей
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Новая акция библиотеки на Корнейчука привлекла множество читателей 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Акция «Забронируй книгу из буккроссинга», запущенная сотрудниками библиотеки № 69 в первых числах июля, уже привлекла множество читателей и получила исключительно положительные отзывы. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Люди, которые уже поучаствовали в нашей новой акции, оставили множество хороших отзывов. Книги разлетаются как пирожки, но у нас еще осталось немало хороших изданий самых разных жанров, которые ждут своих читателей, — рассказали в администрации библиотеки.
Напомним, забронировать книги можно в течение пяти дней после размещения каждого поста в официальной группе библиотеки в соцсети «Вконтакте». Сделать это можно по телефону 8 (499) 206-92-74 или через соцсети. (ис)
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