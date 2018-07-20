Россияне скупили рекордное количество корпоративных облигаций

Физические лица становятся активными игроками на рынке облигаций. По словам директора департамента фондового рынка Московской биржи Глеба Шевеленкова, они купили корпоративные облигации на бирже на 36 млрд руб., а доля их средств при размещении корпоративных долгов удвоилась.

«У нас во втором квартале в размещениях корпоративных облигаций участвовали 17 140 граждан, средний чек составил 2,1 млн руб., — цитирует ТАСС Шевеленкова. — Таким образом, всего они купили бумаги на 36 млрд руб. — это примерно 6,7% от общего объема размещения, абсолютный рекорд».

Обычно на долю розничных инвесторов приходилось около 3% привлеченных в облигации средств, следует из его слов.

Шевеленков сообщил, что в I полугодии 2018 года на рынок бондов на Московской бирже вышли 18 эмитентов: «Это максимум за два года. За первое полугодие 2017 года было 15 эмитентов».

Рост интереса физических лиц к облигациям компаний наблюдают и брокеры, обеспечивающие доступ людей на биржу. Одна из основных причин интереса физических лиц к рынку корпоративных облигаций, по их мнению, — снижение доходности банковских вкладов.

У банков сейчас избыток ликвидности, их ставки быстрее, нежели доходность облигаций, указывает руководитель трейдинга Atonline Limited Михаил Ващенко.

Ведущий инвестиционный консультант « БКС брокер » Сергей Скоробогатов объясняет это стабильно низкой ставкой по банковским депозитам и очередной волной закрытия долгосрочных депозитов, открытых на волне высоких ставок 2015 г. «Вкладчику необходимо искать альтернативу, поскольку нынешние ставки в два раза ниже тех, что были в начале-середине 2015 года», — говорит он.

На сегодняшний день ставки рублевых вкладов редко превышают 7% годовых, средняя максимальная ставка рублевого вклада в топ-10 банков по размеру портфеля депозитов населения, по данным ЦБ, составляет 6,39%.

«Доходности же самых высоконадежных корпоративных облигаций, как минимум, на процент выше», — указывает аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев

По словам Скоробогатова, в среднем рынок корпоративных облигаций предлагает ставки на 2-3 п.п. выше банковских.

Доход по облигациям может складываться не только из выплачиваемых купонов, но и от прироста цены бумаги в периоды снижения процентных ставок в экономике, добавляет Ковалев.

Другая причина спроса на облигации со стороны граждан — налоговые льготы, указывают участник рынка. С 2018 года налогообложение купонного дохода по корпоративным облигациям, выпущенным после 1 января 2017 г., стало таким же, как по вкладам. Если ранее со всего купона по корпоративным облигациям взимались 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но теперь он не облагается налогом, если ставка купона не превышает ставку рефинансирования, увеличенную на 5% годовых. А с превышения взимается НДФЛ по ставке 35%. Другими словам, сейчас не облагаются налогом облигации с купонами 12,25% годовых и ниже.

Кроме того, инфраструктура фондового рынка становится удобнее. Сейчас можно дистанционно открывать счета, практически все операции делать удаленно, — добавляет Ващенко.