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Рядом с районом Марьино пройдет еще один пленэр «Город будущего»
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Рядом с районом Марьино пройдет еще один пленэр «Город будущего» 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Гостей ждут 21 июля на площади Дворца культуры «Капотня». Участие бесплатное. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Тематика пленэра 2018 года выбрана не случайно, ведь Москва — стремительно развивающийся мегаполис. Лейтмотивом акции станет зарисовка пейзажей и объектов столицы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным. Участниками акции могут стать все желающие», — говорится в сообщении.
Начало в 13.00.
Напомним, что ДК «Капотня» находится по адресу: Капотня, 2-й квартал, д. 20а.
Регистрация — по адресу. (еп)
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