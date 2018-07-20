Рядом с районом Марьино пройдет еще один пленэр «Город будущего»

Гостей ждут 21 июля на площади Дворца культуры «Капотня». Участие бесплатное. Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры. «Тематика пленэра 2018 года выбрана не случайно, ведь Москва — стремительно развивающийся мегаполис. Лейтмотивом акции станет зарисовка пейзажей и объектов столицы с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным. Участниками акции могут стать все желающие», — говорится в сообщении. Начало в 13.00. Напомним, что ДК «Капотня» находится по адресу: Капотня, 2-й квартал, д. 20а. Регистрация — по адресу. (еп)