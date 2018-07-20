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Подать уведомление о налоговом вычете на землю теперь можно в центре госуслуг Южнопортового
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Подать уведомление о налоговом вычете на землю теперь можно в центре госуслуг Южнопортового 

Управа Южнопортового района 2 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре госуслуг «Мои документы» Южнопортового района начали принимать уведомления о земельных участках, в отношении которых применяется налоговый вычет. Об этом рассказали в пресс-службе столичных МФЦ.
— Ранее эту услугу предоставляли только в налоговых инспекциях. Сейчас же для этого необходимы только паспорт, копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — отметил сотрудник пресс-службы.
Обратиться за данной услугой можно в любое время работы центра — с 8.00 до 20.00.
Напомним, «Мои документы» Южнопортового района находятся по адресу: 3-й Крутицкий переулок, дом 11. (мю)
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