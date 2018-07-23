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Самое длительное за последние 100 лет лунное затмение тюменцы увидят без телескопа и бинокля
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Самое длительное за последние 100 лет лунное затмение тюменцы увидят без телескопа и бинокля 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Луна окрасится в насыщенные красные тона, и постепенно «исчезнет» в тени Земли
Уникальное лунное затмение смогут наблюдать жители нашего города в эту пятницу, 27 июля. Необычно оно тем, что за последний век станет самым продолжительным — 1 час и 43 минуты. Увидеть «кровавую» луну получится при одном важном условии.
— Явление начнётся в 00:30, когда земная тень коснётся Луны. Спутник нашей планеты «окрасится» в тёмно-кирпичный цвет, который на фотоснимках получится насыщенным красно-коричневым. Не нужно выезжать за город, далеко от источников искусственного освещения: при условии ясной погоды вы сможете любоваться затмением из окон своего дома. Полная фаза затмения продлится до двух часов ночи, это в разу больше, чем обычно. Поэтому сможет стать свидетелями действительно уникального зрелища, — рассказал 72.ru Виталий Угренинов, специалист организации «Тюмень-Космопоиск».
В это же время произойдет ещё одно событие, которое бывает раз в 15-17 лет — великое противостояние Марса. Планета приблизится к Земле настолько близко, что его можно будет увидеть невооружённым глазом. Не забудьте поставить будильник, чтобы не пропустить эти астрономические явления.
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