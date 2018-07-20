Когда ждать Красной Луны?

Говорят, что в конце июля будет необычное лунное затмение. Когда его ждать? В чём его уникальность?

«Полное лунное затмение при условии хорошей погоды можно будет наблюдать в ночь с 27 на 28 июля, — отвечает специалист пермского планетария Иван Трапезников. — Это будет не простое лунное затмение, а центральное. Луна пройдёт через центр земной тени, что сделает её более тёмной и бурой. Поэтому предстоящее затмение так и называется — Красная Луна. Подобное небесное явление пермяки наблюдали семь лет назад — в 2011 г.

Всё начнётся 27 июля, в 22.15, когда Луна начнёт заходить в полутень Земли. Различить это изменение без специальной оптики будет сложно. Но самое интересное произойдёт с 23.24 до 0.30, и это можно будет наблюдать невооружённым глазом. Луна будет медленно заходить в земную тень, темнея и окрашиваясь в бурый цвет. Своего пика затмение достигнет в 1.22, когда Луна пройдёт через центр земной тени, приобретя максимально насыщенный красный цвет. Закончится полное лунное затмение в 2.13. С этого момента Луна начнёт выходить из тени, постепенно светлея и вновь переходя в полутень. Из полутени Луна выйдет в 4.28».