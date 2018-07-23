27 июля ярославцы смогут наблюдать за полным затмением Луны

В пятницу, 27 июля, в небе над Ярославлем можно будет увидеть полное затмение Луны и приближение планеты Марс, что бывает раз в 15 лет, а также полный поворот Сатурна кольцами к Земле.

Для того, чтобы в полной степени насладиться астрономическими явлениями, с 22 до 23 часов на Стрелке отключат искусственное освещение. Массовое наблюдения организуют представители ЯрГУ совместно с мэрией города и обществом любителей астрономии.

Ярославцы смогут понаблюдать за небом через телескопы. Также на набережной запустят трансляцию на экран. Для удобства на Стрелке сделают точку питания, поставят биотуалеты и мебель.