Ещё
27 июля ярославцы смогут наблюдать за полным затмением Луны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

27 июля ярославцы смогут наблюдать за полным затмением Луны 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В пятницу, 27 июля, в небе над Ярославлем можно будет увидеть полное затмение Луны и приближение планеты Марс, что бывает раз в 15 лет, а также полный поворот Сатурна кольцами к Земле.
Для того, чтобы в полной степени насладиться астрономическими явлениями, с 22 до 23 часов на Стрелке отключат искусственное освещение. Массовое наблюдения организуют представители ЯрГУ совместно с мэрией города и обществом любителей астрономии.
Ярославцы смогут понаблюдать за небом через телескопы. Также на набережной запустят трансляцию на экран. Для удобства на Стрелке сделают точку питания, поставят биотуалеты и мебель.
АиФ: последние новости
Какие мероприятия можно будет посетить в рамках Moto Family Days? Экстренное предупреждение МЧС: в город пришла аномальная жара В центре Ярославля сделают автоматические лифты для инвалидов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве52
Недовольству россиян в соцсетях положат конец195
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»776
Украинскую певицу затравили за любовь к России42
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение