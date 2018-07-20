Украшения из бусин для волос своими руками: 10 мастер-классов

Украшения из бусин выглядят на волосах очень нежно и женственно. Вы можете надевать их к праздничному наряду или носить каждый день, чтобы добавить вашему образу романтики и утончённости. Украшения из бусин могут быть довольно скромными и деликатными или по-настоящему роскошными — многое зависит от того, какие именно бусины и модель вы выберете. Кстати, бусины для украшения вы можете купить специально или воспользоваться одними или несколькими вашими бусами, которые больше не собираетесь носить.

Фото: YouTube/AnnLace

Украшения из бусин для волос своими руками можно сделать несколькими способами. Вашему вниманию — подборка мастер-классов разной сложности.

Способ 1: Бусины + клей

«Сажая» бусины, стразы, кристаллы на клей, можно украсить ободок, большую или маленькую заколку, «крабик», гребешок и так далее. Прочным клеем можно приклеивать декор прямо на заколку/ободок, или сначала оформить её/его тканью, замшей, кожей.

Плюсы способа: скорость изготовления, возможность использовать бусины без дырочек, неограниченные возможности по составлению узоров и рисунков.

Обратите внимание: с клеем нужно действовать осторожно, чтобы не запачкать им основу украшения и сохранить аккуратный вид работы.

Заколка, украшенная кристаллами: мастер-класс

Вам потребуется:

— металлическая заколка без декора;

— кусочек искусственной или натуральной замши или кожи;

— бусины;

— прочный клей и палочка для его нанесения;

— возможно — пинцет.

Последовательность работы:

1. Приклейте полоску замши к заколке, подвернув краешки внутрь.

2. По одной приклеивайте к замше на заколке бусины (для маленьких бусин может потребоваться пинцет). Дайте клею высохнуть — и готово.

Фото и источник: psimadethis.com Гребешок для волос, украшенный бусинами и стразами: мастер-класс

Вам потребуется:

— пластиковый или металлический гребешок без декора;

— бусины и стразы для украшения;

— кусочек фетра;

— прочный клей или клеевой пистолет;

— ножницы;

— нитки и иголка.

Последовательность работы:

1. Вырежьте из фетра овал, прямоугольник или другую фигуру, соответствующую размеру основе вашего гребешка (или чуть больше).

2. По одной приклеивайте бусины и стразы к фетру, создавая абстрактную композицию или упорядоченный узор.

3. Когда узор будет готов, обрежьте излишки материала по краям.

4. Пришейте декор к гребешку и для верности зафиксируйте клеем. Дайте клею высохнуть — и готово.

Фото и источник: lovemaegan.com Способ 2: Бусины + леска или нитки

Нанизывая разного размера бусины и бисер на тонкую леску, можно составлять красивые композиции для украшения заколок, гребешков, ободков и так далее.

Плюсы способа: большие возможности для составления узоров и рисунков, возможность использовать разнообразную тесьму, металлические элементы для бижутерии, элементы вышивки, возможность применить свои умения в бисероплетении.

Обратите внимание: для таких украшений подходят только бусины с дырочками.

Гребешок, украшенный тесьмой и бусинами: мастер-класс

Вам потребуется:

— пластиковый или металлический гребешок без декора с узким основанием;

— декоративная фигурная тесьма в виде стебля с листиками;

— металлические листики для бижутерии;

— подходящие бусины одного или нескольких видов;

— тонкая леска и иголка.

Последовательность работы:

1. Пришейте леской к основанию гребешка отрезок декоративной тесьмы.

2. Добавьте металлические листочки, а сверху — бусины. Старайтесь закрепить каждый элемент декора довольно прочно.

3. В конце хорошо закрепите леску с изнанки. Готово!

Фото и источник: lovemaegan.com Лента для волос с бусинами: мастер-класс

Вам потребуется:

— бусины под жемчуг трёх видов;

— тонкая леска;

— ножницы;

— атласная ленточка.

Последовательность работы:

1. Отрежьте леску около 1 м длиной. Нанижите на середину лески 6 бусин, как показано на фото 1. В одну из маленьких бусинок пропустите леску дважды.

2. На оба конца лески нанижите по 2 бусины и закрепите их, пропустив леску через маленькую бусину (см. фото 2).

3. Продолжайте плести, как показано на фото 3, 4, 5. Сделав украшение нужной длины, прочно закрепите леску и обрежьте концы.

4. К концам привяжите по атласной ленте (её края лучше обработать огнём или горячими ножницами, чтобы не осыпались).

P. S. кстати, это украшение можно носить как чокер или браслет.

Фото и источник: lc.pandahall.com Украшение для волос из нитей бусин под жемчуг: мастер-класс

Вам потребуется:

— небольшой металлический гребешок;

— невидимка;

— бусины под жемчуг четырёх видов;

— нитки или леска и тонкая игла;

— прочный клей или клеевой пистолет.

Последовательность работы:

1. Привяжите нить к гребню, нанижите на нить несколько бусин одного вида.

2. Привяжите к гребню ещё одну нить и нанижите на неё другие бусины. Так же поступите с третьей нитью и третим видом бусин, и с четвёртой соответственно.

3. Соберите концы трёх нитей и привяжите их к «макушке» невидимки.

4. На основание гребешка приклейте несколько бусин, маскируя нитки. Готово!

Фото и источник: clonesnclowns.wordpress.com Способ 3: Бусины + цепочки

Украшения для волос с бусинами можно собирать из разнообразных заготовок для бижутерии так же, как это делается при изготовлении браслетов, ожерелий, бус и других украшений. Вы можете купить цепочки и другие элементы декора специально, а можете использовать ненужные бусы и бижутерию.

Плюсы способа: быстрый результат, отличный внешний вид украшений.

Обратите внимание: нужны специальные материалы и инструменты (по крайней мере — тонкогубцы, также, возможно, кусачки и плоскогубцы).

Украшение для волос из подвесок и цепочек: мастер-класс

Вам потребуется:

— цепочка;

— 4 подвески;

— 4 колечка для крепления подвесок;

— тонкогубцы.

Последовательность работы:

1. Измерьте нужную длину цепочек: одна должна идти по пробору в центре от лба до затылка, две другие — по бокам, обхватывая голову. Отделите 3 отрезка цепочки соответствующей длины: 1 подлиннее и 2 покороче.

2. Соедините концы трёх цепочек колечком, добавив к нему подвеску.

3. Противоположные концы соедините так же.

4. Добавьте по подвеске к боковым цепочкам, разместив их посередине. Украшение готово.

Фото и источник: allthegoodgirlsgotoheavenblog.com Способ 4: Бусины + проволока

Этот способ немного сложнее предыдущих, но и результаты получаются очень эффектными. Чтобы делать такие украшения из бусин, нужна специальная проволока — она бывает разной толщины, цвета, состава и степени жёсткости. Цвет и состав выбирайте по своему вкусу, толщину — в зависимости от размера бусин, с которыми будете работать. Нужная жёсткость проволоки зависит от того, будете ли вы делать из неё упругие конструкции, которые должны хорошо держать форму (тогда выбирайте жёсткую), или вы будете скручивать её и хотите, чтобы части украшения можно было сгибать, придавая им нужную форму (тогда нужна мягкая, пластичная). Также вам потребуются специальные инструменты: кусачки, плоскогубцы, тонкогубцы.

Плюсы способа: великолепные результаты, возможность изготавливать объёмные украшения разнообразной формы и сложности.

Обратите внимание: это довольно трудоёмкий процесс, нужны специальные материалы и инструменты.

Гребешок для волос с украшением из проволоки и бусин: мастер-класс

Основные способы работы с мягкой проволокой и бусинами при изготовлении украшений показаны в этом видео:

Гребешки с украшением из бусин и проволоки: мастер-класс

Вам потребуется:

— небольшие металлические гребешки без декора;

— проволока средней жёсткости;

— бусины одного или нескольких видов;

— кусачки;

— тонкогубцы.

Последовательность работы:

1. Закрепите проволоку у конца основания гребешка, плотно обмотав её с краю.

2. Нанизывайте по 1 бусине на проволоку и делайте виток проволоки вокруг основания гребешка, как показано на фото.

3. Завершив, закрепите проволоку у конца основания гребешка. При желании оберните гребешок проволокой с бусинами ещё раз, действуя по тому же принципу.

Фото и источник: alyssaandcarla.com Шпильки с украшением из бусин и проволоки: мастер-класс

Вам потребуется:

— шпильки;

— мягкая проволока;

— бусины одного или нескольких видов;

— кусачки.

Последовательность работы:

(Рекомендуем для наглядности посмотреть видео выше, чтобы понимать основные приёмы.)

1. Проденьте проволоку в одну из бусин, скрутите проволоку и прикрутите двумя концами к вершине шпильки.

2. На каждый конец проволоки наденьте по бусине, скрутите проволоку под бусинами и прикрутите к шпильке рядом с местом крепления первой бусины.

3. Отрежьте концы проволоки.

4. Для шпильки с украшением из одной бусины прикрепите её проволокой, как показано на фото.

Фото и источник: thesprucecrafts.com Венок из проволоки и бусин: мастер-класс

В этом видео показан простой способ работы с проволокой и бусинами, дающий в итоге очень красивый результат.