Ученые нашли способ остановить прогресс рассеянного склероза

Текущая терапия для лечения рассеянного склероза основана на модулировании активности иммунной системы или предотвращении доступа ее клеток к центральной нервной системе, чтобы исключить повреждение. Эти методы лечения эффективны на ранних стадиях заболевания, но они не препятствуют развитию и прогрессу болезни.

Во время прогрессирующей фазы заболевания именно микроглиальные клетки в головном мозге являются основной причиной хронического воспаления, ответственного за неврологическое ухудшение. Эти микроглиальные клетки реагируют, когда сталкиваются с каким-либо повреждением или инфекцией. Эта реакция, которая в принципе полезна, становится вредной, когда длится продолжительное время, что приводит к хроническому воспалению, усугубляет болезнь и поощряет ее прогресс.

Исследователи Университета Страны Басков идентифицировать рецептор P2X4, присутствующий в микроглиальных клетках, который увеличивает их противовоспалительный потенциал, чтобы уменьшить повреждение при рассеянном склерозе. Эксперименты, проведенные на животных моделях этого заболевания, показали, что препараты, которые активируют этот рецептор, улучшают симптомы во время хронической фазы заболевания при дальнейшем восстановлении нервной ткани.

Ведущий автор Мария Домерк говорит: «Мы являемся свидетелями открытия, которое открывает новый канал фармакологического развития для лечения прогрессирующей фазы рассеянного склероза, и вместе с этим мы делаем еще один шаг для улучшения качества жизни людей, страдающих этим недугом».

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором происходит атака на миелиновую оболочку, целостность которой важна для правильного функционирования головного и спинного мозга.