Казанский «Рубин» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Израиля 

Казанский «Рубин» продолжает искать варианты усиления состава перед стартом сезона в премьер-лиге. Одним из вариантов является 25-летний полузащитник израильского «Маккаби» из Нетаньи Диа Саба. Как сообщает издание Sport5, в настоящее время идут активные переговоры. Казанский клуб готов выделить на приобретение игрока 1,2 миллиона евро. Проблемой может стать старая травма игрока, когда он повредил крестообразные связки. Отметим, что в прошлом сезоне Саба стал лучшим бомбардиром местного чемпионата, наколотив 24 гола в 34 матчах за клуб.