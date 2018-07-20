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Казанский «Рубин» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Израиля
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Казанский «Рубин» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Израиля 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Казанский «Рубин» продолжает искать варианты усиления состава перед стартом сезона в премьер-лиге. Одним из вариантов является 25-летний полузащитник израильского «Маккаби» из Нетаньи Диа Саба. Как сообщает издание Sport5, в настоящее время идут активные переговоры. Казанский клуб готов выделить на приобретение игрока 1,2 миллиона евро. Проблемой может стать старая травма игрока, когда он повредил крестообразные связки. Отметим, что в прошлом сезоне Саба стал лучшим бомбардиром местного чемпионата, наколотив 24 гола в 34 матчах за клуб.
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