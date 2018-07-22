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Иордания открыла границы 800 сирийским беженцам для переселения в Европу
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Иордания открыла границы 800 сирийским беженцам для переселения в Европу 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
АММАН, 22 июл — РИА Новости. Иордания позволила ООН организовать переход около 800 сирийских беженцев по своей территории для дальнейшего переселения в согласившиеся принять их западные государства, сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел страны, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
Ранее иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади заявил, что Иордания не примет беженцев с юга Сирии, ее границы останутся закрытыми. По его словам, контакты Иордании по поводу ситуации на юге Сирии нацелены на предотвращение кровопролития, поддержку политического решения и помощь беженцам на территории Сирии.
"Правительство разрешило ООН организовать переход около 800 граждан Сирии через Иорданию для их натурализации в западных государствах после того, как три западных государства, а именно Великобритания, Германия и Канада, предложили в письменной форме… взять на себя их переселение на определенный промежуток времени по причине угрозы их жизни", — говорится в документе.
Согласно пресс-релизу, согласие было дано исключительно по «гуманитарным причинам».
В начале июля офис Верховного комиссара ООН по правам человека призвал Иорданию оставить открытой границу с Сирией для беженцев, которые спасаются от боевых действий. Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге страны параллельно с военной операцией против запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, которая, в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.
Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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