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Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ
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Индустриальный парк «Тольяттисинтез» включен в реестр Минпромторга РФ 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Как сообщает пресс-служба «СИБУР Тольятти», приказом ведомства № 2101 от 31.05.2018 г. индустриальный парк «Тольяттисинтез» признан соответствующим требованиям и включен в реестр министерства.
С 2016 года участие индустриальных парков в реестре министерства является обязательным условием для предоставления мер государственной поддержки. Для этого парки проходят в Минпромторге РФ защиту на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, подав необходимый комплект документов.
"Полученный результат позволит «Тольяттисинтезу» как управляющей компании индустриального парка претендовать на меры государственной поддержки, предусмотренные действующим законодательством, и повысить инвестиционную привлекательность площадки", — отметил руководитель индустриального парка Дмитрий Шевелёв.
В индустриальном парке «Тольяттисинтез» 17 резидентов с проектами различной специализации и масштаба. Это предприятие по выпуску полипропиленовых труб для водоснабжения, систем отопления и пожаротушения, производство тары на основе композитного материала, а также предприятия по выпуску комплексных эмульгаторов и противотурбулетных присадок. Якорным резидентом является одно из крупнейших в России предприятий по выпуску синтетического каучука «СИБУР Тольятти». Для размещения нового или расширения действующего бизнеса индустриальный парк «Тольяттисинтез» предлагает 52 га свободных земельных участков и более 50 тыс. кв. м производственных, складских и офисных помещений.
Преимуществами индустриального парка являются удобное географическое расположение, развитая транспортная и инженерная инфраструктура, обеспеченность энергоресурсами, водоснабжением, очистными сооружениями, наличием санитарно-защитной зоны.
Индустриальный парк «Тольяттисинтез» является первым частным индустриальным парком на территории Самарской области, созданным по инициативе головной компании СИБУР. Юридический статус парка получен в 2014 году. Индустриальный парк развивается по типу greenfield& brownfield. «Тольяттисинтез» является одной из инвестиционных площадок Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР), статус которой позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.
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