Почему не растут огурцы?

Сейчас уже вторая половина июля, а огурцы в теплицах только появились — и сразу перестали расти. В чём причина?

«Дать ответ на этот вопрос заочно довольно сложно. Лучше бы лично пообщаться с дачниками, чтобы выяснить причину проблемы, — отвечает доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ Антон Лещёв. — Конечно, весна в этом году выдалась холодная. Но огурец — такая культура, которая, попав в благоприятные условия, быстро восстанавливается, формирует новые побеги и продолжает активно расти и плодоносить. Так что серьёзных проблем с огурцами обычно не бывает. Могу предположить, что причиной остановки их роста могло быть низкое качество посевного материала. Если растение не прошло полную гибридизацию, у него могут присутствовать гены диких огурцов, поэтому и плодоношение может быть ослабленным. Вторая причина — для посева могли быть выбраны распространённые сейчас суперпучковые сорта огурцов. У растения завязываются не один-два плода, а пять-шесть. И ему просто не хватает сил, чтобы прокормить всех. В-третьих, если растение не плодоносит, нужно исключить внешние факторы: следить, чтобы температура в теплице не превышала 35 °С».