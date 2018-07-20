На тестовом сервере Wild Terra Online вышел крупный патч

Разработчики олдскульной MMORPG Wild Terra Online собираются выпустить крупное обновление. Но перед этим они хотят проверить его на наличие критических ошибок при помощи тестового сервера. Любой желающий может загрузить специальный клиент с официального сайта и оценить будущие изменения. Причем для этого даже не обязательно покупать игру — достаточно зарегистрировать аккаунт. Также существует браузерная версия игры, которую не нужно скачивать.

Грядущий патч увеличит максимальный уровень Горного дела до 50, Кузнечного дела — до 60, добавит Месторождения тозория в Проклятых землях, появится новое животное — Бык. Также добавят возможность садится на землю, что позволит восстановить выносливость и здоровье. Бонусы от премиум-аккаунта изменят. Все это и многое другое уже доступно на тестовом клиенте. С предварительным списком изменений можно ознакомиться на странице в Steam.