Тампон-убийца. Что такое синдром токсического шока и как его избежать?

Синдром токсического шока (СТШ) выступает редкой, но крайне опасной инфекцией. Ученые из Национального института здравоохранения в США установили, что смертельной проблема оказывается примерно в 50%. Подвержены ей представители всех полов и возрастов, однако в зоне риска чаще всего оказываются женщины в период менструации, если они используют такое средство, как гигиенический тампон.

СТШ выступает крайне опасным медицинским состоянием, спровоцированным определенными бактериальными инфекциями. Развивается он, когда бактерии проникают в организм, что чаще всего происходит через различные повреждения на коже, такие как царапины и порезы.

Точные причины того, почему тампон приводит к развитию СТШ, ученые назвать не могут, однако при длительном использовании они становятся оптимальной средой для активного размножения опасных микроорганизмов. Кроме того, врачи полагают, что волокна средства гигиены оставляют царапины на слизистой внутри влагалища, благодаря чему бактерии беспрепятственно проникают в кровеносную систему.

Симптомы СТШ могут разниться, но обычно проявляются весьма стремительно. Следует насторожиться, если внезапно поднялась температура, а на ладонях и подошвах появилась подобная солнечному ожогу сыпь. В некоторых случаях возникают диарея и рвота, краснеют слизистые глаз, возможно наличие головных болей и болей в мышцах, а еще снижается артериальное давление. Опасность в том, что нередко такие проявления воспринимают как симптомы гриппа, но если наблюдаются они после использования тампона, лучше незамедлительно обратиться к врачу, поскольку лечение возможно только после госпитализации. При сложных случаях пациенты сталкиваются с шоковым состоянием, после чего, как правило, отказывают почки, теряя способность фильтровать отходы в крови. Если быстро не взяться за лечение, завершиться СТШ способен сердечной и почечной недостаточностью.

Как предотвратить?

Важно правильно выбрать тампоны, останавливая выбор на тех, что имеют наименьшую впитывающую способность. Менять средство гигиены следует регулярно, по меньшей мере раз в 4-8 часов, даже если идут последние дни менструации и выделения не такие обильные. На ночь от тампонов лучше отказаться вовсе, поскольку за это время бактерии могут распространиться до опасных масштабов. Оптимально в ночную пору использовать не менее комфортные, но более безопасные при длительной эксплуатации прокладки.

Среди других способов избежать СТШ также присутствуют регулярная гигиена и оперативная обработка любых ран и царапин.