Стало известно количество праздничных дней в 2019 году 

В правительстве РФ накануне обсудили расписание праздников на следующий год. Согласно этому документу россиян ждут 12 официальных выходных дней в зимние месяцы и столько же весной, еще один летом и три осенью.
Как сообщает телеканал РЕН, проект постановления «О переносе выходных дней в 2019 году» составлен с учетом интересов граждан. Предполагается, что график позволит гражданам России комфортно организовать досуг в течении всего года. Таким образом, праздники начнутся с 30 декабря по 8 января. Следом идут выходные 23—24 февраля, потом 8—10 марта, далее 1—5 мая и 9—12 мая, 12 июня и наконец 2—4 ноября.