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Стало известно количество праздничных дней в 2019 году
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Стало известно количество праздничных дней в 2019 году 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
В правительстве РФ накануне обсудили расписание праздников на следующий год. Согласно этому документу россиян ждут 12 официальных выходных дней в зимние месяцы и столько же весной, еще один летом и три осенью.
Как сообщает телеканал РЕН, проект постановления «О переносе выходных дней в 2019 году» составлен с учетом интересов граждан. Предполагается, что график позволит гражданам России комфортно организовать досуг в течении всего года. Таким образом, праздники начнутся с 30 декабря по 8 января. Следом идут выходные 23—24 февраля, потом 8—10 марта, далее 1—5 мая и 9—12 мая, 12 июня и наконец 2—4 ноября.
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