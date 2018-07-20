Совместное завещание и наследственный договор: компаньоны брачного контракта

Большие изменения в наследственном праве грядут с 1 июня 2019 г. Приняты изменения в соответствующую главу Гражданского кодекса.

Прежде всего они коснутся совместного имущества супругов. В настоящий момент существует брачный контракт, который давно «прописался» в Гражданском кодексе, но так и не стал «своим инструментом» для подавляющего числа семей, особенно людей старшего возраста, которые привыкли о нем скорее читать в литературных источниках. Само понятие контракта вносит что-то рациональное в сферу чувственного, что не так-то и привычно, но все же часто — необходимо… Так вот, почти через год к нему добавятся вполне себе нейтральные понятия: совместное завещание и наследственный договор.

Первое относится к семейной паре, с помощью него можно делить или не делить совместное имущество, а также включить имущество каждого из супругов в завещание. Указать можно любое третье лицо, определить доли наследников либо наоборот — лишить наследства любого наследника по закону и прочее.

Исключения — два. Во-первых, обязательные доли в наследстве будут у несовершеннолетних или нетрудоспособных иждивенцев. Во-вторых, не могут наследовать граждане, которые своими умышленными противоправными действиями способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц — так называемые недостойные наследники, которые не могут наследовать независимо от воли наследодателей.

Совместное завещание нужно будет заверять у нотариуса, оно будет утрачивать силу в случае развода, а также каждый из супругов может в одностороннем порядке его отменить — и тогда оно утратит силу для обоих.

А вот наследственный договор будет и вовсе иметь преимущество перед завещанием при наличии обоих документов. Это соглашение отражает структуру договора: возможные наследодатели с одной стороны, возможные наследники — с другой. Помимо распределения активов, этим документом будет определяться порядок перехода прав на имущество. Также на потенциальных наследников можно будет возлагать обязанности имущественного и не только характера.

Наследственный договор можно будет менять только при жизни сторон этого договора по их соглашению или на основании судебного решения в связи с существенным изменением обстоятельств. Возникающие из такого договора права и обязанности непередаваемы и неотчуждаемы. А вот сам наследодатель может не только в любую минуту прекратить действие договора, но и распоряжаться имуществом, которое указано в наследственном соглашении.

Интересно, что при проведении этих двух новых процедур нотариус обязан по умолчанию вести видеофиксацию. За исключением случаев, когда против этого обе стороны как наследственного договора, так и совместного завещания супругов.

Конечно, к таким инструментам необходимо привыкнуть, а нотариусы будут взимать немалый тариф за свои услуги… Но эти шаги предполагают, что будет меньше судебных споров, которые так плохо влияют на отношения между наследниками. А у человека будет больше возможностей надежней распорядиться своим имуществом и выразить свою волю.