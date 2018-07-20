«Альфа-Банк» использовал технологию компьютерного зрения в кампании ЧМ-2018

«Альфа-Банк» совместно с OMD Media Direction, Digital BBDO (входят в MEDIA DIRECTION GROUP) и рекламной платформой AstraOne интегрировал рекламу акции, посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, в фотографии футболиста Лионеля Месси

Альфа-Банк является первым локальным спонсором в истории FIFA, поэтому для поддержки Чемпионата мира по футболу 2018 была задействована масса нестандартных активностей — BTL, промо-акции, широкое медийное анонсирование и другие.

В рамках рекламной кампании «Стань клиентом — попади на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» с участием Лионеля Месси, состоялся федеральный розыгрыш билетов на матчи.

Цели и задачи проекта

Активация была нацелена на увеличение охвата и вовлечение ЦА в коммуникацию с брендом через использование образа культового футболиста, который стал лицом рекламной кампании банка на период чемпионата.

Одним из условий работы над брифом было использование инновационных форматов и технологий, которые позволят увеличить показатели уровня вовлеченности аудитории в активности кампании. Также необходимо было усилить связь имиджей банка и футболиста.

Подобная задача требует комплексного и нестандартно подхода, с использованием передовых digital-инструментов. При этом важно учесть специфику «футбольной» территории в интернете, ее фокус на визуальный контент, фото и видео футболистов, матчей и опасных моментов.

Работа digital-команды

Эффективное рекламное решение должно было сочетать в себе целый ряд факторов:

гиперточная технология таргетинга

заметный формат

комфортная и «нативная» коммуникация с пользователем

уникальная реализация

ситуативность

релевантность интересам пользователей.

Реализовать задачу позволил новый рекламный формат — In-Image Ads, в рамках которого реклама интегрируется в редакторские фотографии на контентных сайтах.

России это решение реализует компания AstraOne.

Для таргетинга рекламы используется AI в виде компьютерного зрения. Система полностью считывает и понимает объекты на фото, дополнительно сопоставляя их с ключевыми словами в тексте и категорией контента. Это создает уникального рода релевантность и 100% brand safety.

Для реализации рекламной кампании машинное зрение AstraOne было кастомно обучено осуществлять поиск фотографий Лионеля Месси среди всех других футболистов. Система способна выделять ключевые черты лица и внешности игрока, а также проверять свойственные футболисту атрибуты: футбольная форма, айдентика сборной Аргентины или клуба Барселона

и т. д.

Суммарно, обученная модель находит футболиста в 99,5% случаев. На остальных фото футболист находится не в фокусе кадра или речь про него в статье не идёт.

В результате использования уникального рекламного формата был сформирован новый уровень релевантности интересам пользователей. Когда пользователь смотрит на фото любимого футболиста, а связанная и использующая его же образ реклама интегрируется рядом, возникает нативная связь между имиджами футболиста и банка.

Артем Боев, digital-менеджер «Альфа-Банк»

Использование технологии AstraOne показало наилучшее вовлечение пользователей среди всех спортивных и нативных ресурсов в РК FIFA — CTR больше в 8 раз. Поведенческие метрики пользователей, перешедших на сайт значительно лучше, чем у баннерных форматов на тематических площадках: количество страниц за сеанс больше в 2 раза, а доля новых пользователей больше на 10%. Размещения также повлияло на увеличение прямых конверсий на сайте. Общее число конверсий за рекламную кампанию увеличилось на 3,5% благодаря данному формату.

Иван Парышев, CEO&Co-Founder, AstraOne:

Мы как технологическая компания понимаем demand-рынка в направлении рекламных решений нового качественного уровня. Мы предоставляем возможность по совмещению 100% brand safety, 100% viewability с новым заметным и эффективным рекламным инвентарем. При этом мы смотрим в сторону релевантности нового уровня, где для таргетинга кроме поведенческих данных или контекстуальных используется машинное зрение, которое четко понимает на какие объекты в фото сейчас смотрит пользователь и с чем он взаимодействует.

Мы рады использовать нашу технологию в подобных активациях с интересными задачами Альфа-Банка, где для эффективности нужно подготовить что-то кастомное, сложным образом обучить систему на поиск одного конкретного футболиста.

Состав творческой группы:

Альфа-Банк (клиент)

Наталия Бижанова — Руководитель по стратегическому маркетингу Юлия Щербакова — Руководитель по маркетингу ФИФА Светлана Кеффер — Руководитель направления медиа Артем Боев — Digital-Менеджер

AstraOne (клиент)

Иван Парышев — CEO OMD Media Direction/Digital BBDO (агентство)

Дарья Проскурина — Digital Group Head