Британские эксперты призвали уделять больше внимания вернувшимся домой пропавшим людям

Люди, которые уходили из дома, но затем возвращались, нуждаются в большей психологической поддержке от близких. Отдельная работа должна вестись по обучению семей правильному общению с родственниками, которые уходили из дома. К этому призывают британские психологи и предлагают внедрять новые программы по работе с людьми, которые некоторое время пребывали в статусе пропавших. Об этом сообщает издание The Conversation.

По данным Британской группы по пропавшим без вести лицам, в Англии и Уэльсе ежегодно пропадают 250-300 тыс. человек. В Шотландии эта цифра составляет 39 тыс. Порядка 99% людей возвращаются домой в течение недели после пропажи. Около 1-2% дел по факту безвестного исчезновения остаются нераскрытыми более года. В трети случаев люди исчезают повторно. Около 80% вернувшихся домой страдают психическими расстройствами. Как указывает издание The Conversation, одной из основных причин повторного ухода из дома взрослого человека является недостаток поддержки близких после возвращения домой в первый раз.

Согласно исследованию британских ученых, в рамках которого были проведены углубленные интервью с 45 ранее ушедшими из дома людьми и 25 членами их семей в Шотландии и Англии, возвращение домой включало конфликт и сильные эмоции.

В частности, интервьюируемые говорили о том, что чувствуют давление со стороны семьи после возвращения, в то время как они нуждаются в поддержке. Также респонденты, в частности женщины, указывали на то, что возвращение домой сопровождалось физическим насилием. Интервьюируемые указывали на нежелание друзей и членов семьи говорить и спрашивать о причинах их ухода из дома.

Члены семей, участвовавшие в исследовании, подчеркивали, что испытывали трудности в общении с вернувшимся домой человеком. Кроме того, ряд респондентов среди семей указали, что боятся повторного ухода из дома ранее пропадавшего человека, из-за чего члены семьи начинают чрезмерно заботиться, постоянно отслеживают действия и его местонахождение.

В настоящее время в Великобритании вернувшиеся домой взрослые проходят интервью с представителями полиции, которые проверяют, не грозит ли этим людям опасность. Дети должны пройти интервью с психологами для выявления причин ухода из дома. В прошлом году в Англии, Уэльсе и Шотландии провели ряд дискуссий с полицией, некоммерческими организациями и учеными, в которых поднимались вопросы необходимости большего вовлечения социальных работников, психологов и психиатров в работу с найденными людьми.

В мае правительство Шотландии выпустило рамочную директиву по работе с ранее пропавшими людьми. В документе говорится о привлечении дополнительных специалистов в работу с людьми после их возвращения домой. Таким образом Шотландия стала одной из первых стран, активно развивающих психологическую и социальную поддержку пропавших людей.

России официальной открытой статистики по пропавшим людям не существует. МВД называет разные цифры, от 60 тыс. до 120 тыс. в год. Как признались "+1" в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», отдельной статистики по случаям вторичного исчезновения у организации нет.

"Как правило, это или пожилые люди с деменцией, которые склонны в целом теряться, или подростки, самовольно ушедшие из дома, так называемые бегунки, у которых проблемы с родителями и они считают побег способом их решить. В случае повторного ухода из дома подростка ситуацию берут под контроль служба опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. В отношении взрослых и пожилых людей такой системной работы нет, поскольку ответственность за недееспособных (с возрастными деменциями) взрослых людей несут их родные, а дело нас и полиции — найти, во внутрисемейных отношениях мы не участвуем", — объяснили представители поискового отряда.

Первые волонтерские отряды «Лиза Алерт» появились в 2010 году, с тех пор подразделения ПСО открылись в 40 регионах России. За это время добровольцам удалось найти более 20 тыс. человек. «Лиза Алерт» принимает заявки на поиск человека любого возраста и в любой местности. Чтобы сообщить о пропаже, необходимо позвонить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, организованной «Билайн», или заполнить форму на сайте движения. Родственникам, коллегам или друзьям пропавшего необходимо предварительно подать заявление в полицию.

Материал предоставлен проектом "+1".