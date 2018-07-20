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Что делать с дачником, который не ухаживает за своим участком?
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Что делать с дачником, который не ухаживает за своим участком? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Владельцы одного участка несколько лет не обрабатывают свою землю. Из-за этого на шести сотках буйно цветут сорняки, а по осени семена разлетаются на соседние участки. Можно ли изъять у дачника-лентяя землю или как-то заставить его обрабатывать свои сотки?
«Это в советские годы садоводческие товарищества имели право изымать необрабатываемые земли. Сейчас по существующим законам такое вряд ли получится, — отвечает юрист Андрей Савинов. — Несколько лет назад в моей практике было дело, когда владельцы земельного участка судились с соседом за его сотки. Тот много лет не обрабатывал землю, и соседи самовольно построили на его участке гараж. А потом пытались отсудить землю, на которой находилось строение. Увы, они проиграли. И вынуждены были снести своё строение, так как право собственности на землю было оформлено в установленном законом порядке. Единственное, что можно посоветовать в таких случаях, — это договариваться с собственником земли, чтобы он сам занимался ликвидацией сорняков или кому-то оплачивал эти работы. Иного способа нет».
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