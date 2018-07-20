К следующим выходным доллар будет торговаться в диапазоне 62,5-64,5 рубля

В течение прошедшей недели доллар укреплялся к большинству валют как развитых, так и развивающихся стран. Так, например, с 13 июля к середине пятницы, 26 июля доллар к юаню подорожал на 1,3% — практически на ту же величину подорожала американская валюта и к российскому рублю.

Помимо глобального роста доллара, снижение рубля может быть связано с продолжающимся оттоком капиталов из фондов, инвестирующих в ценные бумаги развивающихся стран. Отток из фондов, ориентированных на российские бумаги, составил за неделю $70 после притока в $80 неделей ранее. Во-первых, это может быть обусловлено реакцией инвесторов на итоги саммита РФ-США, которые по сути ничего не привнесли в отношения двух стран, а также возвращением США к теме санкций в отношении «Северного потока-2».

Во-вторых, «ястребиный» настрой ФРС в отношении процентных ставок все больше привлекает инвесторов перекладываться из рисковых рынков в более привлекательные американские активы.

Также некоторое влияние на валютный рынок по-прежнему оказывает нефть. Озвученные МВФ риски для мировой экономики вследствие торговых войн, а также активный рост мировой добычи формируют смену настроений на рынке нефти, где последнее время царил бычий настрой.

Но в данный момент рубль поддерживает небольшой отскок в Brent, за него благодарим Минэнерго Саудовской Аравии , которое успокоило рынок данными о том, что никакого рывка экспорта королевство не готовит, а в августе он и вовсе сократится на 100 тыс. барр.

Некоторую поддержку рублю окажет начавшийся налоговый период, причем его влияние будет более ощутимым в конце будущей недели.

По нашим ожиданиям, к следующим выходным доллар будет «ходить» в диапазоне 62,5–64,5, вероятно, консолидируясь вокруг отметки 64.