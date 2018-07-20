Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 году

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней. Он размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно документу, выходной день с субботы 5 января будет перенесён на четверг 2 мая, а воскресенье 6 января перенесут на пятницу 3 мая. Субботу 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Таким образом, жители страны будут гулять в честь Нового года с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019.

Потом они отдохнут два дня 23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества (эти дни выпадают на субботу и воскресенье). Далее ещё три дня — на Международный женский день. 8 марта в следующем году очень удачно выпадет на пятницу. Майские каникулы в новом году бут как никогда длинными. В честь Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по воскресенье 5 мая — пять дней. А на День Победы с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая — четыре дня.