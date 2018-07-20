Денис Мантуров провел ежегодный прием граждан

В этом году заявители обратились к главе Минпромторга России с вопросами продвижения инновационных разработок в сфере промышленности и популяризации отдельных отраслевых направлений.

В частности, обсуждались поддержка импортозамещающих научно-исследовательских разработок в химической промышленности, финансовая и информационная поддержка создания нового вида волоконно-оптической связи, предложение по популяризации инженерных профессий и другие актуальные темы.