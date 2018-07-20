20 июля Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел ежегодный прием граждан в Приемной Правительства Российской Федерации.
В этом году заявители обратились к главе Минпромторга России с вопросами продвижения инновационных разработок в сфере промышленности и популяризации отдельных отраслевых направлений.
В частности, обсуждались поддержка импортозамещающих научно-исследовательских разработок в химической промышленности, финансовая и информационная поддержка создания нового вида волоконно-оптической связи, предложение по популяризации инженерных профессий и другие актуальные темы.