Пытавшуюся ввезти таблетку с наркотиками пассажирку из Белграда остановили на Шереметьевской таможне

«При проведении таможенного контроля на „зеленом“ коридоре международного аэропорта Шереметьево должностными лицами таможни (ФТС России ) была остановлена 32-летняя гражданка России, прибывшая рейсом Белград-Москва. В ходе таможенного досмотра двух мест ручной клади был обнаружен фрагмент таблетки бледно-оранжевого цвета в пакетике, который находился в кармане штанов», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках таможенного контроля был проведен экспресс-анализ обнаруженной таблетки, который дал положительный результат на наличие наркотического средства — метамфетамин. «В собственноручном письменном объяснении гражданка пояснила, что прилетела из Сербии с музыкального фестиваля. Таблетку приобрела для себя и забыла выложить. В действиях пассажирки усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусматривается ч. 1 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов», — добавили в пресс-службе.