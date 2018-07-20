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Уфа — Петербург: города свяжет новый рейс
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Уфа — Петербург: города свяжет новый рейс 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Регулярные рейсы из Уфы в Санкт-Петербург запустит компания S7 Airlines, юридическое название ПАО «Авиакомпания „Сибирь“». Однако перелеты начнутся лишь весной 2019 года.
— Авиарейсы будут перевозить пассажиров четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Первый вылет из Уфы — 27 апреля в 05.50 по местному времени. Из Санкт-Петербурга — в 00.30, — сообщили сотрудники Международного аэропорта Уфа. Билеты в одну сторону обойдутся минимум в 5 500 рублей, а перелет «туда-обратно» — в 9 000.
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