Филиппинские активисты хотят спасти «гавань» перелетных птиц от пластикового мусора

Лесничие, работающие на филиппинских островах Свободы и Длинном, которые располагаются в Манильском заливе близ городов Параньяке Лас-Пиньяс , заявляют о необходимости срочных мер по противодействию пластиковому загрязнению их территории, сообщает Rappler. Там во время зимы в Северном полушарии, с октября по март, живут перелетные птицы.

Чтобы привлечь общественное внимание к этой проблеме, Internews — международная некоммерческая организация, содействующая независимым СМИ, — организовала двухдневный семинар, который посетили члены Филиппинской сети журналистов-экологов. Участники мероприятия съездили на остров Свободы.

Помимо чисток береговой линии, нужно сокращать образование отходов: необходимо сознательное отношение всего населения к вопросам утилизации мусора и его переработки. Об этом заявил Ронни Кафе, один из четырех лесничих. Они патрулируют состоящую из двух островов территорию площадью 175 га, известную как «Район критических местообитаний и экотуризма Лас Пиньяса-Параньяке» (Las Piñas-Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area, LPPCHEA). Волонтеры и ряд организаций оказывают содействие лесничим в уборке. Но этого пока недостаточно. Как отметил коллега Кафе, Рубен Навалес, команда ежедневно собирает 170-200 мешков отходов, однако объем непрерывно возрастает.

В 2013 году LPPCHEA включили в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. Острова, оба из которых являются искусственными, покрыты мангровыми зарослями, прудами, лагунами и солончаками.

Среди прилетающих туда птиц, как отмечает Навалес, — желтоклювые цапли, краснозобики, шилоклювки, соловьи-красношейки, морские зуйки, обыкновенные кваквы и филиппинские кряквы. «По нашим подсчетам, на территории LPPCHEA обитает 82 вида птиц, 42 из которых мигрируют из Сибири, Китая и других азиатских стран, а 40 — местные, с территории Филиппин », — говорит Навалес.

Этот лесничий занимается восстановлением лесов и защищает их от вырубки браконьерами с 2007 года. За время работы он отправил в тюрьму 5 человек, которых поймал на вырубке мангровых зарослей и добыче песка.

Материал предоставлен проектом "+1".