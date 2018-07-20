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Убыток Baker Hughes во II квартале вырос почти вдвое — до $38 млн
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Убыток Baker Hughes во II квартале вырос почти вдвое — до $38 млн 

Rambler News Service 2 часа назад
Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes (Baker Hughes, a GE company, BHGE) составил во втором квартале 2018 года $38 млн, что в 1,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого прошлого года, говорится в отчете компании. Чистый убыток итогам января-июня 2018 года составил $57 млн против прибыли в размере $46 млн годом ранее.
Выручка компании за второй квартал составила $5,548 млрд, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Выручка в первом полугодии выросла в 1,8 раза и составила $10,947 млрд
Убыток до налогообложения составил во втором квартале $62 млн против прибыли в размере $10 млн за аналогичный период прошлого года. По итогам января-июня компания получила прибыль до налогообложения в размере $24 млн, что в 12 раза больше, чем годом ранее.
Как сообщалось ранее, летом прошлого года американская General Electric завершила покупку нефтесервисной компании Baker Hughes. Согласно условиям сделки, GE принадлежит 62,5% компании, а акционерам Baker Hughes — 37,5%. Компания работает под названием Baker Hughes, a GE company (BHGE).
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