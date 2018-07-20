Сергей Горин выдвинут на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода

Бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин выдвинут на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода VI созыва от НРО «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Отметим, что всего на текущий момент на участие в дополнительных выборах в мэрию зарегистрированы четыре кандидата. Это также Дмитрий Николаев (НРО ЛДПР), Алексей Репников (НРО партии «Яблоко» ) и самовыдвиженец Вадим Орешин.

Напомним, довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу № 17 пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

Как сообщалось ранее, Сергей Горин ушел с поста министра культуры Нижегородской области в апреле 2018 года. Позднее он был назначен советником губернатора.