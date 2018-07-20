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Сергей Горин выдвинут на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода
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Сергей Горин выдвинут на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин выдвинут на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода VI созыва от НРО «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.
Отметим, что всего на текущий момент на участие в дополнительных выборах в мэрию зарегистрированы четыре кандидата. Это также Дмитрий Николаев (НРО ЛДПР), Алексей Репников (НРО партии «Яблоко») и самовыдвиженец Вадим Орешин.
Напомним, довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу № 17 пройдут в единый день голосования, 9 сентября.
Как сообщалось ранее, Сергей Горин ушел с поста министра культуры Нижегородской области в апреле 2018 года. Позднее он был назначен советником губернатора.
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