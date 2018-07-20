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Дальневосточные биологи провели перепись паразитов домашних животных Владивостока
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Дальневосточные биологи провели перепись паразитов домашних животных Владивостока 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Дмитрий Атопкин, ведущий научный сотрудник лаборатории паразитологии ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДО РАН, и аспирант Школы естественных наук ДВФУ Татьяна Москвина проанализировали данные четырехлетних наблюдений 144 домашних собак и 135 кошек Владивостока. Их отчет опубликован в журнале Zoology and Ecology.
Анализ фекалий позволил обнаружить кишечных паразитов у 22 процентов исследованных собак и у 19 процентов кошек. Собачьи паразиты принадлежали к шести видам: нематоды анкилостомы (у 7% собак) и унцинарии (3%), огуречные цепни (4%), простейшие цистоизоспоры (5%), гельминты токсокары (2%) и цепни Taenia (1%).
Шесть видов внутренних паразитов насчитали ученые и у кошек. Это были унцинарии (1,5%) и цистоизоспоры (у 14%), черви-сосальщики Opisthorchiidae (3%), огуречные цепни (2%), а также гельминты Taenia cati (2%) и T. leonina (4%).
Авторы также попытались найти взаимосвязи между общими характеристиками животных, такими как пол и возраст, и обнаруженными видами инфекций. Однако надежных корреляций выявить не удалось, — как не нашли ученые и связи между общим числом найденных паразитов и временем года.
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