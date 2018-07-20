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Газопровод в Башкирии проложат через нацпарк и заказник
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Газопровод в Башкирии проложат через нацпарк и заказник 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Газпром» объявил о планах газификации семи населенных пунктов Бурзянского района республики. Как пишет «Российская газета», магистраль должны проложить по территории нацпарка «Башкирия» и заказника «Алтын Солок».
Газопровод обеспечит ресурсом с. Старосубхангулово, деревни Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново, Иргизлы.
Общественные слушания пройдут 24 августа.
Справка «ФедералПресс»:
Национальный парк «Башкирия» создан в 1986 году. расположен на юго-западных склонах Южного Урала, к западу от водораздельного хребта Уралтау, в юго-восточной части Башкортостана, на территории трёх административных районов: Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского. В границах парка находится 15 населённых пунктов, в которых проживает около 3,8 тыс. человек.
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