Газопровод в Башкирии проложат через нацпарк и заказник 

«Газпром» объявил о планах газификации семи населенных пунктов Бурзянского района республики. Как пишет «Российская газета», магистраль должны проложить по территории нацпарка «Башкирия» и заказника «Алтын Солок».
Газопровод обеспечит ресурсом с. Старосубхангулово, деревни Миндигулово, Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново, Иргизлы.
Общественные слушания пройдут 24 августа.
Справка «ФедералПресс»:
Национальный парк «Башкирия» создан в 1986 году. расположен на юго-западных склонах Южного Урала, к западу от водораздельного хребта Уралтау, в юго-восточной части Башкортостана, на территории трёх административных районов: Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского. В границах парка находится 15 населённых пунктов, в которых проживает около 3,8 тыс. человек.