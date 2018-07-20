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В Псковской области впервые стартовал грантовый конкурс для сельхозкооперативов
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В Псковской области впервые стартовал грантовый конкурс для сельхозкооперативов 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: vluki.ru
В Псковской области стартовал первый грантовый конкурс для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на главное госуправление сельского хозяйства и государственного технического надзора области. Конкурсный отбор проводится в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы». На их поддержку из федерального и областного бюджетов будет выделено более 21 млн рублей, заявки принимаются с 20 июля по 18 августа. С подробной информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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