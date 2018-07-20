Ещё
Где нужно добавить полос для движения транспорта, решат сами вологжане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где нужно добавить полос для движения транспорта, решат сами вологжане 

Официальный сайт Администрации города Вологды 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В пабликах «Зеленая волна» в социальной сети «Вконтакте» до 1 августа пройдет интернет-голосование за те объекты дорожной инфраструктуры, которые необходимо модернизировать в ближайшее время. Эта работа проводится в соответствии с поручением Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.
«Мы предлагаем выбрать из 15 вариантов объекты, на которых будет работать техника вслед за уширением проезжей части на улицах Преминина и Ярославской, проспекте Победы. Так, рассматриваются ул. Конева, Пошехонское шоссе, Ленинградская и другие», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Напомним, сейчас идет уширение проезжей части на пр. Победы, улицах Преминина и Ярославской. На последнем объекте также будет создана дополнительная возможность для разворота в районе дома на ул. Ярославская, 4. Уровень готовности объектов разный.
Совершенствование улично-дорожной сети Вологды — одна из приоритетных тем весеннего градсовета при Губернаторе Олеге Кувшинникове. Глава региона заявил, что в ближайшие 5 лет на ремонт дорог в областной столице будет выделено порядка 1,5 млрд рублей.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Современный спортивный объект в центре Вологды планирует оборудовать инвестор Вологодское предприятие производит уникальную фотолюминесцентную бумагу Сигнал учебной тревоги прозвучит завтра в Вологде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста897
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Умерла Мария Спивак11
Фото кабинета Медведева удивило россиян113
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение