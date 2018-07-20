Где нужно добавить полос для движения транспорта, решат сами вологжане

Олега Кувшинникова. В пабликах «Зеленая волна» в социальной сети «Вконтакте» до 1 августа пройдет интернет-голосование за те объекты дорожной инфраструктуры, которые необходимо модернизировать в ближайшее время. Эта работа проводится в соответствии с поручением Губернатора Вологодской области

Сергей Воропанов. «Мы предлагаем выбрать из 15 вариантов объекты, на которых будет работать техника вслед за уширением проезжей части на улицах Преминина и Ярославской, проспекте Победы. Так, рассматриваются ул. Конева, Пошехонское шоссе, Ленинградская и другие», — говорит Мэр Вологды

Напомним, сейчас идет уширение проезжей части на пр. Победы, улицах Преминина и Ярославской. На последнем объекте также будет создана дополнительная возможность для разворота в районе дома на ул. Ярославская, 4. Уровень готовности объектов разный.

Совершенствование улично-дорожной сети Вологды — одна из приоритетных тем весеннего градсовета при Губернаторе Олеге Кувшинникове. Глава региона заявил, что в ближайшие 5 лет на ремонт дорог в областной столице будет выделено порядка 1,5 млрд рублей.