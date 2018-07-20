«Веселые старты» провели на Жулебинском бульваре

В четверг, 19 июля, по адресу Жулебинский бульвар, дом 40, корп. 1, для детей района Выхино-Жулебино состоялся спортивный праздник «Веселые старты в дни летних каникул». Программа «Веселых стартов» была насыщенной, занимательной.

Ребятам были предложены эстафеты, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Каждая из команд хотела прийти к финишу первой. Праздник получился захватывающим и ярким, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Все участники соревнований получили подарки и сувениры. (ис)