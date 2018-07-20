Ещё
«Веселые старты» провели на Жулебинском бульваре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Веселые старты» провели на Жулебинском бульваре 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В четверг, 19 июля, по адресу Жулебинский бульвар, дом 40, корп. 1, для детей района Выхино-Жулебино состоялся спортивный праздник «Веселые старты в дни летних каникул». Программа «Веселых стартов» была насыщенной, занимательной.
Ребятам были предложены эстафеты, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Каждая из команд хотела прийти к финишу первой. Праздник получился захватывающим и ярким, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Все участники соревнований получили подарки и сувениры. (ис)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Безопасность на воде Дети из Выхина-Жулебина посетили центр «Дом на Брестской» Пенсионеры из Выхина-Жулебина провели «английское» чаепитие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста897
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Умерла Мария Спивак11
Фото кабинета Медведева удивило россиян113
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение