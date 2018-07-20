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Кто из знаменитостей ездит на метро
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Кто из знаменитостей ездит на метро 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джейк Джилленхол
В сети огромное количество фотографий Джейка в вагонах метро. Но самое удивительное даже не это: люди вокруг его просто не замечают (видимо, потому, что и представить себе не могут, что звезды подобной величины в принципе пользуются общественным транспортом).
Эмма Уотсон
Актриса регулярно спускается с небес на землю, вернее — под нее, и искренне уверена, что именно метро — лучший вид транспорта. «По-моему, это в сто раз лучше, чем стоять в бесконечных пробках», — признается Эмма.
Сара Джессика Паркер
Вот здесь мы вообще не удивляемся: Сара славится полным отсутствием звездных замашек и очень простым отношением к жизни. В нью-йоркском метро она чувствует себя как рыба в воде, но темные очки все-таки надевает — на всякий случай.
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