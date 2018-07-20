Премьер Японии извинился перед народом за подорванное доверие

Премьер-министр Синдзо Абэ принес извинения народу Японии за подорванное доверие к нему и его правительству в связи с чередой скандалов с его участием.

Абэ извинился перед своим народом во время пресс-конференции по окончании сессии национального парламента, сообщает ТАСС . Он пообещал не допускать в будущем повторения скандалов, где было бы замешано его правительство, как это происходило в последние годы.

Ранее нижняя палата японского парламента отклонила вотум недоверия правительству Абэ, который внесли шесть оппозиционных партий. Резолюция была подготовлена в связи с недовольством действиями нынешнего премьера и его кабинета министров в рамках двух громких скандалов. По словам генерального секретаря одной из оппозиционных партий Фукуямы Тэцуро, нынешнее правительство не заслуживает доверия, потому что не раскрывает правду.