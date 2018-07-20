Ещё
Абэ: японский автопром не несет угрозы национальной безопасности США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ: японский автопром не несет угрозы национальной безопасности США 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Японская автомобильная промышленность не несет и не будет нести никакой угрозы национальной безопасности США. Такое мнение выразил в пятницу в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ, говоря о планах Вашингтона ввести таможенные пошлины на поставляемые в США автомобили.
"Конкретного решения по введения пошлин принято не было — в этой связи в настоящий момент я хотел бы уклониться от комментариев по этому вопросу. Но могу сказать, что японские автомобильные производители никогда не угрожали и не будут угрожать американской национальной безопасности", — отметил он.
Синдзо Абэ также подчеркнул, что «никто не выиграет» от введения торговых барьеров и ограничений, и пообещал предельно подробно и старательно доносить японскую позицию до американской стороны.
Министерство торговли США в прошлом месяце объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили. Издание отмечало, что Вашингтон может обосновать необходимость принятия меры соображениями, касающимися национальной безопасности.
МИД Японии, комментируя в июне складывающуюся ситуации, выразил уверенность, что введение США импортных пошлин на автомобили приведет к разрушительным последствиям для американской и мировой экономики. В частности, по мнению японской стороны, ограничительные меры окажут серьезное влияние на более чем 1,5 млн рабочих мест, созданных японскими автомобильными компаниями в США.
ТАСС: последние новости
Вице-премьер КЧР Энвер Арпатлы ушел в отставку Глава отделения ПФР по Москве назвал разумным проект о пенсионных изменениях Синдзо Абэ извинился перед японским народом за подорванное доверие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста897
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Умерла Мария Спивак11
Фото кабинета Медведева удивило россиян113
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение