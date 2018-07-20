Абэ: японский автопром не несет угрозы национальной безопасности США

ТОКИО, 20 июля. / ТАСС /. Японская автомобильная промышленность не несет и не будет нести никакой угрозы национальной безопасности США . Такое мнение выразил в пятницу в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ , говоря о планах Вашингтона ввести таможенные пошлины на поставляемые в США автомобили.

"Конкретного решения по введения пошлин принято не было — в этой связи в настоящий момент я хотел бы уклониться от комментариев по этому вопросу. Но могу сказать, что японские автомобильные производители никогда не угрожали и не будут угрожать американской национальной безопасности", — отметил он.

Синдзо Абэ также подчеркнул, что «никто не выиграет» от введения торговых барьеров и ограничений, и пообещал предельно подробно и старательно доносить японскую позицию до американской стороны.