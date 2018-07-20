Абэ: японский автопром не несет угрозы национальной безопасности США 

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Японская автомобильная промышленность не несет и не будет нести никакой угрозы национальной безопасности США. Такое мнение выразил в пятницу в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ, говоря о планах Вашингтона ввести таможенные пошлины на поставляемые в США автомобили.
"Конкретного решения по введения пошлин принято не было — в этой связи в настоящий момент я хотел бы уклониться от комментариев по этому вопросу. Но могу сказать, что японские автомобильные производители никогда не угрожали и не будут угрожать американской национальной безопасности", — отметил он.
Синдзо Абэ также подчеркнул, что «никто не выиграет» от введения торговых барьеров и ограничений, и пообещал предельно подробно и старательно доносить японскую позицию до американской стороны.
Министерство торговли США в прошлом месяце объявило о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25-процентных пошлин на поставляемые в США автомобили. Издание отмечало, что Вашингтон может обосновать необходимость принятия меры соображениями, касающимися национальной безопасности.
МИД Японии, комментируя в июне складывающуюся ситуации, выразил уверенность, что введение США импортных пошлин на автомобили приведет к разрушительным последствиям для американской и мировой экономики. В частности, по мнению японской стороны, ограничительные меры окажут серьезное влияние на более чем 1,5 млн рабочих мест, созданных японскими автомобильными компаниями в США.