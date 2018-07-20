Ещё
День призывника отметят в Восточном Дегунине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День призывника отметят в Восточном Дегунине 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
День призывника отпразднуют в районе Восточное Дегунино. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
«Совет депутатов муниципального округа Восточное Дегунино приглашает всех желающих жителей нашего района на праздничное мероприятие. В программе — полевая кухня, выступление вокально-инструментального ансамбля, концерт военно-патриотической песни», — сказано в сообщении.
Гостей будут ждать 2 августа к 12.00 по адресу Дубнинская улица, владение 4–6. Сбор — у памятного камня ветеранам войн и военных конфликтов. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В одном из дворов Восточного Дегунина отремонтировали качели В Керамическом проезде пройдет пленэр Во дворе храма на Дубнинской высадят жасмин и сирень
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста897
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Умерла Мария Спивак11
Фото кабинета Медведева удивило россиян113
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение