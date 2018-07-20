День призывника отметят в Восточном Дегунине

День призывника отпразднуют в районе Восточное Дегунино. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.

«Совет депутатов муниципального округа Восточное Дегунино приглашает всех желающих жителей нашего района на праздничное мероприятие. В программе — полевая кухня, выступление вокально-инструментального ансамбля, концерт военно-патриотической песни», — сказано в сообщении.

Гостей будут ждать 2 августа к 12.00 по адресу Дубнинская улица, владение 4–6. Сбор — у памятного камня ветеранам войн и военных конфликтов. (мю)