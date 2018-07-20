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Белоруссия планирует увеличить нефтедобычу
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Белоруссия планирует увеличить нефтедобычу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В среднем за сутки в Беларуси добывают 4,5 тысячи тонн нефти.
Власти Белоруссии планируют увеличить добычу нефти и покупать меньше «Черного золота» за рубежом, передает «МИР 24».
В прошлом году добыча нефти в стране составила 1 миллион 650 тысяч тонн. В планах — увеличить эту цифру минимум на 30 тысяч тонн.
Объемы планирую наращивать ежегодно.
— Идеальная ситуация, когда Республика Беларусь на 50 процентов обеспечивала бы себя нефтью. Поэтому мы движемся в этом направлении, — заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.
Источник: mir24.tv
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