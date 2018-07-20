Белоруссия планирует увеличить нефтедобычу

В среднем за сутки в Беларуси добывают 4,5 тысячи тонн нефти.

Власти Белоруссии планируют увеличить добычу нефти и покупать меньше «Черного золота» за рубежом, передает «МИР 24».

В прошлом году добыча нефти в стране составила 1 миллион 650 тысяч тонн. В планах — увеличить эту цифру минимум на 30 тысяч тонн.

Объемы планирую наращивать ежегодно.

— Идеальная ситуация, когда Республика Беларусь на 50 процентов обеспечивала бы себя нефтью. Поэтому мы движемся в этом направлении, — заявил замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель.