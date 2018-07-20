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В районе Восточное Дегунино приступили к обсуждению идей по благоустройству сквера на улице 800-летия Москвы
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В районе Восточное Дегунино приступили к обсуждению идей по благоустройству сквера на улице 800-летия Москвы 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На рассмотрение жителей района этот вопрос отдал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы приступаем к обсуждению концепции благоустройства сквера по ул. 800-летия Москвы. Территория должна быть удобной и комфортной для всех жителей. Пожалуйста, активно включайтесь в работу и вносите свои предложения! В сквере должны быть хорошее освещение, красивые клумбы, ровный асфальт, зоны спокойного досуга и отдыха», — сообщается на официальной странице инициативной группы района Восточное Дегунино.
К обсуждению приглашаются все неравнодушные и активные жители района. Их предложения выслушают на встрече инициативной группы, о дате и месте которой будет сообщено на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». (мю)
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