В бюджетных учреждениях КБР рост платежей за электроэнергию составил почти 10% за полгода

НАЛЬЧИК , 20 июля. / ТАСС /. Акционерное общество «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети» ) фиксирует рост платежей за потребленную электроэнергию за первое полугодие 2018 года по всем группам потребителей, а по бюджетным предприятиям он составил почти 10%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Ощутимых улучшений платежной дисциплины различных групп потребителей добилось АО «Каббалкэнерго» по итогам второго квартала 2018 года. На 3% в сравнении аналогичным периодом прошлого года вырос уровень платежей за потребленную электроэнергию среди абонентов частного сектора. Существенно улучшили платежную дисциплину предприятия, финансируемые из федерального бюджета, — их уровень реализации во втором квартале 2018 года составил 116,2%, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя", — говорится в сообщении.

За апрель-июнь текущего года уровень реализации электроэнергии республиканских бюджетных организаций составил 107,5%, а организации, финансируемые из муниципальных бюджетов, выполнили свои платежные обязательства перед энергетиками на 116,6%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года эти показатели были превышены на 1,8% и 3,9% соответственно.