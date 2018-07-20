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В бюджетных учреждениях КБР рост платежей за электроэнергию составил почти 10% за полгода
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В бюджетных учреждениях КБР рост платежей за электроэнергию составил почти 10% за полгода 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Акционерное общество «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») фиксирует рост платежей за потребленную электроэнергию за первое полугодие 2018 года по всем группам потребителей, а по бюджетным предприятиям он составил почти 10%. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.
"Ощутимых улучшений платежной дисциплины различных групп потребителей добилось АО «Каббалкэнерго» по итогам второго квартала 2018 года. На 3% в сравнении аналогичным периодом прошлого года вырос уровень платежей за потребленную электроэнергию среди абонентов частного сектора. Существенно улучшили платежную дисциплину предприятия, финансируемые из федерального бюджета, — их уровень реализации во втором квартале 2018 года составил 116,2%, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя", — говорится в сообщении.
За апрель-июнь текущего года уровень реализации электроэнергии республиканских бюджетных организаций составил 107,5%, а организации, финансируемые из муниципальных бюджетов, выполнили свои платежные обязательства перед энергетиками на 116,6%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года эти показатели были превышены на 1,8% и 3,9% соответственно.
По словам директора АО «Каббалкэнерго» Аслана Докшукина, положительной динамики удалось достичь благодаря «комплексу мероприятий, систематически проводимых сотрудниками структурных подразделений гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии, а также расширению спектра технических и электронных возможностей оплаты счетов, как для физических, так и для юридических лиц».
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