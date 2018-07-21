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Министры внутренних дел СНГ договорились упростить депортацию
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Министры внутренних дел СНГ договорились упростить депортацию 

Мир24 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Баку завершилась трехдневное заседание министров внутренних дел стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».
Главная тема встречи — обмен оперативной информацией между ведомствами. В частности, о террористах, которые участвуют в боевых действиях на территории третьих стран.
Порядок взаимодействия разработает специальная рабочая группа, в которую войдут пограничные службы, полиция и другие ведомства стран СНГ.
Также министры договорились разработать регламент, который существенно упростит депортацию граждан из одного государства Содружества в другое. Дело в том, что сейчас требуется много времени на оформление документов, и нарушители нередко месяцами вынуждены ждать отправки на родину в центрах временного содержания.
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