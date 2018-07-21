Министры внутренних дел СНГ договорились упростить депортацию

Баку завершилась трехдневное заседание министров внутренних дел стран СНГ, передает телеканал «МИР 24».

Главная тема встречи — обмен оперативной информацией между ведомствами. В частности, о террористах, которые участвуют в боевых действиях на территории третьих стран.

Порядок взаимодействия разработает специальная рабочая группа, в которую войдут пограничные службы, полиция и другие ведомства стран СНГ.

Также министры договорились разработать регламент, который существенно упростит депортацию граждан из одного государства Содружества в другое. Дело в том, что сейчас требуется много времени на оформление документов, и нарушители нередко месяцами вынуждены ждать отправки на родину в центрах временного содержания.

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