Ещё
Эффект персональных диет на основе генов не доказан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эффект персональных диет на основе генов не доказан 

Nauka24news.ru 2 часа назад
Индивидуальные рекомендации относительно диеты, основанные на генетической информации, становятся все более популярными, однако ученые Технического университета Мюнхена проанализировала существующие данные и сделала вывод, что нет четких доказательств влияния генетики человека при употреблении общих калорий, углеводов и жира. Ведущий автор Кристина Хольцапфель утверждает, что целесообразность рекомендаций по диете на основе генов еще не доказана.
Генетические факторы играют определенную роль в возникновении ожирения. На сегодняшний день идентифицировано около сотни генов (локусов), которые влияют на индекс массы тела. Однако функционирование этих генов, а также биологические механизмы, стоящие за ними, в значительной степени неизвестны. Исследование взаимосвязи между генетическими факторами и питанием может пролить свет на то, играют ли гены, связанные с ИМТ, роль в питании. Немецкие эксперты проанализировали более 10 000 научных статей, посвященных этой теме. «Во всех исследованиях мы чаще всего встречали ген, связанный с жировой массой и ожирением (FTO), а также ген рецептора меланокортина 4 (MC4R). Имеются указания на связь между этими двумя генами и общим потреблением энергии», — объясняет Хольцапфель.
Тем не менее, проведенная оценка не обеспечила единую картину: «Существует только ограниченное число доказательство взаимосвязи между геном FTO и низким потреблением энергии, а также между геном MC4R и увеличением потребления энергии», добавили ученые. Следовательно, на сегодняшний день нет никаких указаний на то, что определенные генетические факторы связаны с общим потреблением калорий, углеводов и жира. Нынешнее состояние знаний слишком ограничено, чтобы делать индивидуальные рекомендации по питанию на основе генетической информации, отметили эксперты. Избыточный вес и ожирение стали глобальной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, 39 процентов взрослых в странах Евросоюза имеют избыточный вес. Это в первую очередь связано с современным образом жизни, который характеризуется низкой физической активностью и высоким потреблением высококалорийных продуктов.
Nauka24news.ru: последние новости
Ученые нашли способ остановить прогресс рассеянного склероза Разработан новый метод очистки топлива от серы Солнцезащитный крем снижает риск меланомы на 40 процентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста907
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных22
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры110
Умерла Мария Спивак12
Фото кабинета Медведева удивило россиян113
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение