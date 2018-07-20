Эффект персональных диет на основе генов не доказан

Индивидуальные рекомендации относительно диеты, основанные на генетической информации, становятся все более популярными, однако ученые Технического университета Мюнхена проанализировала существующие данные и сделала вывод, что нет четких доказательств влияния генетики человека при употреблении общих калорий, углеводов и жира. Ведущий автор Кристина Хольцапфель утверждает, что целесообразность рекомендаций по диете на основе генов еще не доказана.

Генетические факторы играют определенную роль в возникновении ожирения. На сегодняшний день идентифицировано около сотни генов (локусов), которые влияют на индекс массы тела. Однако функционирование этих генов, а также биологические механизмы, стоящие за ними, в значительной степени неизвестны. Исследование взаимосвязи между генетическими факторами и питанием может пролить свет на то, играют ли гены, связанные с ИМТ, роль в питании. Немецкие эксперты проанализировали более 10 000 научных статей, посвященных этой теме. «Во всех исследованиях мы чаще всего встречали ген, связанный с жировой массой и ожирением (FTO), а также ген рецептора меланокортина 4 (MC4R). Имеются указания на связь между этими двумя генами и общим потреблением энергии», — объясняет Хольцапфель.