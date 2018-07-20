Вице-губернатор Алексей Копайгородский наградил лучших сотрудников МВД края

Глава ГУ МВД России по краю Владимир Виневский подвел итоги работы и отметил важность применения технических средств для контроля за ситуацией в общественных местах. Хорошую оценку получили системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и экстренной связи «гражданин-полиция».

Алексей Копайгородский отметил важность работы Антитеррористической комиссии и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

«Не в каждом субъекте выстроена такая система совместной работы правоохранительных сил и всех структур исполнительной власти, как на Кубани, которая обеспечивает порядок в крае», — добавил вице-губернатор.

После официальной части состоялась церемония награждения лучших сотрудников.