Вице-губернатор Алексей Копайгородский наградил лучших сотрудников МВД края 

В Краснодаре подвели итоги оперативно-службной деятельности за первое полугодие на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по краю.
В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел России Виталий Шулика, федеральный инспектор по краю Алексей Ермаков, вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко, прокурор края Сергей Табельский, глава СК Кубани Вадим Бугаенко, начальник Росгвардии региона Евгений Меркушин, зампредседателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов.
Глава ГУ МВД России по краю Владимир Виневский подвел итоги работы и отметил важность применения технических средств для контроля за ситуацией в общественных местах. Хорошую оценку получили системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и экстренной связи «гражданин-полиция».
Алексей Копайгородский отметил важность работы Антитеррористической комиссии и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.
«Не в каждом субъекте выстроена такая система совместной работы правоохранительных сил и всех структур исполнительной власти, как на Кубани, которая обеспечивает порядок в крае», — добавил вице-губернатор.
После официальной части состоялась церемония награждения лучших сотрудников.
«Вице-губернатор вручил от имени главы региона Благодарности и Почетные грамоты за образцовое выполнение служебных задач», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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