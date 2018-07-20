Губернатор Астраханской области призвал не экономить на бордюрах

Отметим, что к самому качеству выполненных работ замечаний не оказалось. Однако благоустройство прилегающих территорий подрядчики оставили «на потом». На недопустимость такого подхода во время инспекторской проверки указал глава региона. Особенно в столь важных микрорайонах города.

Сегодня на отремонтированных улицах проходит оживленная автомагистраль, заканчивается возведение нового жилого комплекса. В переулке Туркменском до этого ни разу не было ремонта. Строители на всем протяжении дороги (1,3 км) утрамбовали щебенку и в два слоя уложили асфальт. Также на правой стороне улицы, прилегающей к железнодорожному полотну, обустроены тротуары.

Когда начнется капитальный ремонт автомобильного моста через реку Царев и по нему будет ограничено движение транспорта, именно переулок Туркменский на время возьмет на себя функцию объездной дороги и будет разгружать улицы Богдана Хмельницкого и Боевую.

Контроль за качеством укладки асфальта в Астрахани осуществляют несколько проверяющих структур и общественность, в том числе «Народный фронт». Выяснилось, что на обновленных Краснодарской и Моздокской нет бордюров. У подрядчиков, якобы, их установка не включена в смету работ. А нанесение новой дорожной разметки входит в функции структур ЖКХ.

Александр Жилкин дал поручение представителям мэрии обойти прилегающие улицы пешком и составить схему установки бордюров.

— Без них никак нельзя: если сэкономите на этом — разрушите асфальт! — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обратил внимание на необходимость прокладки тротуаров из асфальта, замены аварийных электростолбов.

К благоустройству будут подключены представителей бизнеса и депутаты городской Думы

Напомним, что в текущем году в Астрахани по проекту «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано более 60 км дорожного полотна. Общий бюджет — почти 1 млрд рублей. В прошлом году дорожники привели в порядок 22 км улиц областного центра на сумму 657 млн рублей.