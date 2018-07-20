С фасада дома на улице Ивана Сусанина удалили вандальные надписи

Несанкционированные надписи удалили коммунальщики Западного Дегунина с фасада дома 6, корпус 1 по улице Ивана Сусанина. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«Несанкционированные объявления, надписи и рисунки на фасаде», — написала пользователь портала Людмила П.

Обращение поступило 18 июля, а на следующий день заявитель получил официальный ответ за подписью директора ООО «Стройка» Владимира Гузенкова.

«Проведены работы по устранению надписей и рисунков на фасаде дома», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти, ответственными за содержание городского хозяйства. (ео)