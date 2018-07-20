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С фасада дома на улице Ивана Сусанина удалили вандальные надписи
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С фасада дома на улице Ивана Сусанина удалили вандальные надписи 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Несанкционированные надписи удалили коммунальщики Западного Дегунина с фасада дома 6, корпус 1 по улице Ивана Сусанина. Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».
«Несанкционированные объявления, надписи и рисунки на фасаде», — написала пользователь портала Людмила П.
Обращение поступило 18 июля, а на следующий день заявитель получил официальный ответ за подписью директора ООО «Стройка» Владимира Гузенкова.
«Проведены работы по устранению надписей и рисунков на фасаде дома», — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной обратной связи между москвичами и органами исполнительной власти, ответственными за содержание городского хозяйства. (ео)
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