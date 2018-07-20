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Бах: киберспорт может появиться в программе Олимпийских игр не раньше 2028 года
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Бах: киберспорт может появиться в программе Олимпийских игр не раньше 2028 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 июля. Появление киберспорта в программе Олимпийских игр возможно не раньше 2028 года. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Тема признания киберспорта олимпийским движением обсуждалась на заседании исполкома МОК, которое завершилось в пятницу в швейцарской Лозанне. 21 июля там же пройдет глобальный форум, посвященный киберспорту.
"У нас было интересное обсуждение, но все понимают, что речь не идет о включении киберспорта в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио или в 2026 году, когда они пройдут в Париже", — сказал Бах.
По словам главы организации, говорить о включении киберспорта в программу Игр преждевременно, поскольку на пути к этому еще стоит много неразрешенных вопросов, в том числе и тема проверки киберспортсменов на допинг.
Бах заметил, что далеко не все представители олимпийского движения солидарны с тем, что киберспорт можно приравнять к классическим видам спорта, хотя сам он согласен, что физические нагрузки спортсменов сопоставимы с теми, что испытывают профессиональные игроки в видеоигры. «Но это пока лишь только мое частное мнение», — заметил он.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
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