Бах: киберспорт может появиться в программе Олимпийских игр не раньше 2028 года

ТАСС , 20 июля. Появление киберспорта в программе Олимпийских игр возможно не раньше 2028 года. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Тема признания киберспорта олимпийским движением обсуждалась на заседании исполкома МОК, которое завершилось в пятницу в швейцарской Лозанне. 21 июля там же пройдет глобальный форум, посвященный киберспорту.

"У нас было интересное обсуждение, но все понимают, что речь не идет о включении киберспорта в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио или в 2026 году, когда они пройдут в Париже", — сказал Бах.

По словам главы организации, говорить о включении киберспорта в программу Игр преждевременно, поскольку на пути к этому еще стоит много неразрешенных вопросов, в том числе и тема проверки киберспортсменов на допинг.

Бах заметил, что далеко не все представители олимпийского движения солидарны с тем, что киберспорт можно приравнять к классическим видам спорта, хотя сам он согласен, что физические нагрузки спортсменов сопоставимы с теми, что испытывают профессиональные игроки в видеоигры. «Но это пока лишь только мое частное мнение», — заметил он.